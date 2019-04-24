МегаФон – лидер по числу базовых станций в России

Телеком 24.04.2019 14:58 Реклама
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24.04.2019 14:58
С начала 2019 года количество базовых станций операторов «Большой четверки» возросло на 3%, составив на 1 апреля 719 282, сообщается на сайте Роскомнадзора.Согласно данным мониторинга подведомственной регулятору радиочастотной службы, в России у «Билайна» 150 187 базовых станций, у Теле2 - 156 972, у МТС - 180 068 и 232 055 у МегаФона.
Самая масштабная «стройка» у операторов среди стандартов связи проводится в LTE-диапазоне – рост составил 6% (до 260 334). Количество базовых станций второго и третьего поколений растет меньшими темпами – на 1% с начала года.
«На конец 2018 года сеть LTEМегаФона охватывала 79% населения страны, и мы продолжаем наращивать количество базовых станций этого стандарта. Рост количества устройств с поддержкой 4G и трафика – это общероссийская тенденция, поэтому приоритет отдается именно 4G. В Волгоградской области сеть четвертого поколения также росла динамичнее других – порядка 30% базовых станций прошли модернизацию в части улучшения качества связи. Количество цифровых абонентов за год выросло на 30%. Постоянная работа по увеличению покрытия сети на фоне растущего интернет-трафика – важный фактор для будущего развития компании и ее трансформации в цифрового оператора», - прокомментировал ИА «Высота 102» директор Волгоградского регионального отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
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