Заморозки идут на Волгоградскую область

Общество 19.04.2019 13:08
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19.04.2019 13:08
МЧС предупреждает о возможном понижении температуры в Волгоградской области до 4 градусов мороза 21-23 апреля. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее предупреждение со ссылкой на прогноз Росгидромета сегодня было разослано жителям региона в виде смс-сообщений. Отметим, что ранее было аналогичное предупреждение на 18-20 апреля. Тогда сообщалось, что ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 5 градусов ниже нуля.
Отметим, что резкое похолодание уже коснулось регионов Северного Кавказа. Так, в Ставропольском крае накануне выпал снег. Ночью в соседних Ростовской и Астраханской областях температура понижалась до -3. Отмечается, что из-за похолодания возможно частичное повреждение и гибель некоторых сельскохозяйственных культур: цветков и окрашенных бутонов косточковых и ранних семечковых культур, теплолюбивых растений.
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