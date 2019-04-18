Происшествия

Жителя Свердловской области доставили в полицию после попытки нагреть воду на Вечном огне в Волгограде

Происшествия 18.04.2019 17:46
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18.04.2019 17:46


Сегодня в городе-герое Волгограде мужчина на глазах у изумленных туристов и местных жителей грел воду в кружке прямо на Вечном огне на Аллее Героев. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчине сделали замечание, а потом наряд ППС забрал его в полицию для разбирательства. Задержанный пояснил стражам порядка, что приехал в Волгоград из Свердловской области. Никаких документов при нем не оказалось. Свой поступок он объяснил тем, что получил некий сигнал их космоса через мобильный телефон, что скоро умрет от излучения, а чтобы этого не произошло ему надо срочно нагреть воду на Вечном огне и выпить ее. В настоящее время выясняется личность мужчины. Также он будет направлен на медицинское освидетельствование.
Напомним, что в 2013 году студент из Египта осквернил в Волгограде Вечный огонь, справив в него нужду. Это обернулось для иностранца уголовным делом. Студента приговорили к полутора годам колонии-поселения.

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