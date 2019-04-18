В Волгограде УК заплатит инвалиду за затопленную квартиру





Заплатить 45 тысяч рублей компенсации инвалиду I группы придется ООО “Управляющая компания Центрального района”. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья судебного участка №76 Ворошиловского района.

Как показала прокурорская проверка, в марте прошлого года талые воды залили квартиру 57-летнего инвалида, живущего на верхнем этаже пятиэтажки на улице Бакинской. Мужчина не раз обращался в УК, требуя возместить ущерб от потопа. Но не добился этого. После этого он и обратился в прокуратуру. Деньги ему уже выплачены.

Отметим, что на этой неделе аналогичное дело было рассмотрено и Красноармейским районным судом. Иск также подавала прокуратура. Согласно принятому решению, управляющая компания в Красноармейском районе Волгограда обязана возместить свыше 150 тысяч рублей ущерба 87-летнему ветерану труда за потоп в квартире.