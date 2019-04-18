Расследования 18.04.2019 09:11
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18.04.2019 09:11
Волгоградский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Ростовской области, по вине которого погибли три человека. Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция вернулась к обстоятельствам трагедии, которая произошла в прошлом году на федеральной трассе А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» на территории Суровикинского района. Управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», Алексей Меркулов выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где совершил столкновение с автомобилем марки «СНЕVROLET LANOS». Таким образом, водитель отечественного автомобиля грубо нарушил требования правил дорожного движения, в результате чего пассажиры обоих автомобилей погибли, а водителю иномарки был причинён тяжкий вред здоровью. При этом гражданская ответственность Алексея Меркулова, как владельца транспортного средства, на момент ДТП не была застрахована по полису обязательного страхования гражданской ответственности.
В ходе судебного разбирательства Меркулов вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Суд расценил непризнание подсудимым вины как избранный им способ защиты с целью избежать уголовного наказания за совершенное преступление.
Суровикинский районный суд признал Меркулова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, с Меркулова была взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибших в общей сумме 850 тыс. руб. (550 тысяч рублей за погибших в автомобиле «ЛАДА ГРАНТА» и 300 тысяч рублей за погибшего в автомобиле «СНЕVROLET LANOS»). Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил вынести в отношении Алексея Меркулова оправдательный приговор. С приговором суда не согласилась и потерпевшая (мать одного из погибших). В своей апелляционной жалобе она просила увеличить сумму компенсации морального вреда и назначить Меркулову более строгое наказание.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил приговор суда первой инстанции, увеличив сумму компенсации морального вреда в пользу матери погибшего в автомобиле «СНЕVROLET LANOS» пассажира с 300 тыс. руб. до 800 тыс. руб. В остальной части приговор оставлен без изменения.
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