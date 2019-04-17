В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК





Залитый водой подъезд, мокрые стены в квартирах, отслоившиеся обои и потолки, испорченная электропроводка и мебель, тазики, ведра, тряпки - такую картину сегодня можно наблюдать в доме № 3 по улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда.





Как сообщает ИА «Высота 102», жильцы четырнадцатиэтажки не жалеют гневных слов в адрес управляющей компании «ТЗР», которая не позаботилась о своевременном ремонте кровли и устранении проблем с ливневками. Во время дождей, прошедших в последние дни и сегодня ночью, люди пережили настоящий кошмар. Пострадали квартиры не только последнего этажа, но и те, что расположены на 13, 12 и даже 11-ом этажах.





«Позапрошлой ночью был ливень, у нас всю квартиру затопило полностью. На глазах кусками отваливалась штукатурка, по стенам лились потоки, на полу стояло минимум 10 сантиметров воды. А сегодня после очередного дождя все это усилилось и опять повсюду вода. Мебель теперь можно просто выкидывать. От сырости пойдет грибок. Мы обо всем сообщили в управляющую компанию. Они пришли, составили один акт, потом еще один. Сколько можно ходить составлять акты? Наверно, надо принимать какие-то меры. Мы добросовестно оплачиваем все коммунальные услуги, но работы управляющей компании по содержанию общедомового имущества совершенно не видно. Где они есть? Почему крыша постоянно течет?», - не может сдержать слез жительница квартиры №91 Татьяна Осинская. Съемочная группа ИА «Высота 102» оценила ситуацию на месте.





Ущерб, нанесенный подъезду и квартирам в доме на улице Батова,3 действительно огромен. Та же квартира №91, в которой недавно силами собственников был сделан неплохой ремонт, находится в ужасном состоянии.

Жители дома № 3 по улице Батова сегодня заявили о намерении обратиться в госжилинспекцию, прокуратуру, администрацию Тракторозаводского района и в суд, с тем, чтобы заставить работать УК «ТЗР» и возместить нанесенный ущерб.



