В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК

Общество 17.04.2019 12:38
4121 12
17.04.2019 12:38
Залитый водой подъезд, мокрые стены в квартирах, отслоившиеся обои и потолки, испорченная электропроводка и мебель, тазики, ведра, тряпки - такую картину сегодня можно наблюдать в доме № 3 по улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102», жильцы четырнадцатиэтажки не жалеют гневных слов в адрес управляющей компании «ТЗР», которая не позаботилась о своевременном ремонте кровли и устранении проблем с ливневками. Во время дождей, прошедших в последние дни и сегодня ночью, люди пережили настоящий кошмар. Пострадали квартиры не только последнего этажа, но и те, что расположены на 13, 12 и даже 11-ом этажах.
«Позапрошлой ночью был ливень, у нас всю квартиру затопило полностью. На глазах кусками отваливалась штукатурка, по стенам лились потоки, на полу стояло минимум 10 сантиметров воды. А сегодня после очередного дождя все это усилилось и опять повсюду вода. Мебель теперь можно просто выкидывать. От сырости пойдет грибок. Мы обо всем сообщили в управляющую компанию. Они пришли, составили один акт, потом еще один. Сколько можно ходить составлять акты? Наверно, надо принимать какие-то меры. Мы добросовестно оплачиваем все коммунальные услуги, но работы управляющей компании по содержанию общедомового имущества совершенно не видно. Где они есть? Почему крыша постоянно течет?», - не может сдержать слез жительница квартиры №91 Татьяна Осинская. Съемочная группа ИА «Высота 102» оценила ситуацию на месте.
Ущерб, нанесенный подъезду и квартирам в доме на улице Батова,3 действительно огромен. Та же квартира №91, в которой недавно силами собственников был сделан неплохой ремонт, находится в ужасном состоянии.
Жители дома № 3 по улице Батова сегодня заявили о намерении обратиться в госжилинспекцию, прокуратуру, администрацию Тракторозаводского района и в суд, с тем, чтобы заставить работать УК «ТЗР» и возместить нанесенный ущерб.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77522 0
20.03.2019 20:02
43969 8
30.03.2019 18:46
40088 0
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев17.04.2019 15:02
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку17.04.2019 14:09
Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в Москве17.04.2019 13:04
В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила награду17.04.2019 12:14
Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселения17.04.2019 11:49
В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детей17.04.2019 11:49
Волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» увеличили «зелёную территорию» Заканалья17.04.2019 09:43
Денег нет, но вы терпите: как в Волгограде работодатели экономят на сотрудниках16.04.2019 20:37
Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей16.04.2019 17:36
В Волгоградской области пристав из-за показателей оставила мать с ребенком без денег16.04.2019 17:00
Фонд капремонта Волгоградской области утвердил план работы на ближайшие три года16.04.2019 15:10
В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана труда16.04.2019 14:53
На звание Почетного гражданина Волгограда претендуют два отставных полковника16.04.2019 12:06
Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде претендует на досрочное возвращение прав (ВИДЕО)16.04.2019 10:25
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений15.04.2019 19:46
Реклама