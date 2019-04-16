



Уголовное дело о служебном подлоге, возбужденное в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Алексеевского района, передано в суд. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, женщина подготовила заявление о возвращении судебного приказа о взыскании алиментов на содержание ребенка. Эти деньги требовала от непутевого отца мать-одиночка из Волгограда. Алименты мужчина не заплатил, а мать его ребенка от денег не отказывалась. Как показала прокурорская проверка, женщина-пристав пошла на нарушение, чтобы улучшить свои рабочие показатели. Уголовное дело расследовали сотрудники Новоаннинского МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Что касается отца-алиментщика, то полученная им передышка закончилась - производство о взыскании алиментов возобновлено.