Общество 16.04.2019 17:00
468 2
16.04.2019 17:00
Уголовное дело о служебном подлоге, возбужденное в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Алексеевского района, передано в суд. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, женщина подготовила заявление о возвращении судебного приказа о взыскании алиментов на содержание ребенка. Эти деньги требовала от непутевого отца мать-одиночка из Волгограда. Алименты мужчина не заплатил, а мать его ребенка от денег не отказывалась. Как показала прокурорская проверка, женщина-пристав пошла на нарушение, чтобы улучшить свои рабочие показатели. Уголовное дело расследовали сотрудники Новоаннинского МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Что касается отца-алиментщика, то полученная им передышка закончилась - производство о взыскании алиментов возобновлено.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77259 0
20.03.2019 20:02
43922 8
30.03.2019 18:46
40007 0
Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей16.04.2019 17:36
Фонд капремонта Волгоградской области утвердил план работы на ближайшие три года16.04.2019 15:10
В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана труда16.04.2019 14:53
«Мы не «людоеды»: волгоградский чиновник рассказал о причинах подачи иска за клевету на сельскую учительницу16.04.2019 13:22
На звание Почетного гражданина Волгограда претендуют два отставных полковника16.04.2019 12:06
Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде претендует на досрочное возвращение прав (ВИДЕО)16.04.2019 10:25
ГУ МВД РФ по Волгоградской области отмечает 100-летие со дня образования16.04.2019 08:28
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений15.04.2019 19:46
В волгоградских парках начались «подсадки»15.04.2019 16:45
На Волгоградскую область надвигаются заморозки15.04.2019 16:24
Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтана15.04.2019 16:20
В Волгограде снесут свыше десятка гаражей15.04.2019 15:27
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочно15.04.2019 14:32
В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткой15.04.2019 14:28
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановки15.04.2019 12:19
Реклама