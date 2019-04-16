«Ростелеком» в Волгограде научил кванторианцев распознавать угрозы в Сети

Телеком 16.04.2019 10:05
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16.04.2019 10:05
«Ростелеком» принял участие в программе «Инженерные каникулы» волгоградского детского технопарка «Кванториум». Специалисты компании организовали несколько мероприятий, одно из которых – тематический урок, посвященный кибербезопасности в сети, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Представитель «Ростелекома» Александр Галкин познакомил юных кванторианцев с основами безопасного поведения в социальных сетях и в интернете в целом. Участники урока разобрали виды угроз, которые могут встретиться при работе во всемирной паутине и общении с виртуальными собеседниками, обсудили варианты онлайн-поведения и вместе разработали основные правила защиты от возможных рисков и угроз при пользовании компьютером и мобильными устройствами.
«Современные школьники проводят много времени в сети: обучаются, общаются, осуществляют поиск информации, ведут проекты, играют. «Ростелеком» сегодня – ведущий интернет-оператор и разработчик IT-платформ и цифровых инновационных решений, поэтому мы берем на себя ответственность за просветительскую деятельность в области кибербезопасности подрастающего поколения», – отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
В рамках «Инженерных каникул» также состоялся шахматный турнир на кубок «Ростелекома». Юных участников состязания ждали призы и подарки от компании, а также вкусный сюрприз – пряники с фирменной символикой компании.
«Ростелеком» принимает участие в работе волгоградского «Кванториума» с момента его открытия. Сотрудник компании курирует проекты, созданные учениками технопарка, и способствуют их развитию и продвижению, проводят различные мастер-классы и организует стажировки на своих объектах.
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