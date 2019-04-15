Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты





« Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет*.

Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или Full HD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить») для трансляции голосовых сообщений. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану).

Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.

«Наша компания создает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Мы рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис, который избавляет от беспокойства за родных и близких», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Диана Самошкина.

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.





*«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.