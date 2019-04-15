Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

Телеком 15.04.2019 12:57
583 0
15.04.2019 12:57
«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет*.
Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или Full HD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить») для трансляции голосовых сообщений. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.
Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану).
Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.
«Наша компания создает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Мы рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис, который избавляет от беспокойства за родных и близких», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Диана Самошкина.
Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.
*«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.
Реклама
Популярное по теме
16.03.2019 09:42
2172 0
02.04.2019 14:23
2198 0
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-201912.04.2019 11:12
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерство11.04.2019 13:14
Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни10.04.2019 16:22
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»10.04.2019 12:47
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерстве08.04.2019 12:58
Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остается06.04.2019 11:09
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьеры05.04.2019 14:27
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканала04.04.2019 15:44
«Ростелеком» готов помочь волгоградской промышленности внедрить цифровые технологии02.04.2019 14:23
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года28.03.2019 15:30
«Ростелеком» вместе с нефтяниками запустил «Умные скважины»26.03.2019 15:18
В 2018 году «МегаФон» инвестировал в качество связи и сервисы22.03.2019 16:29
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола22.03.2019 09:36
Как повысить продажи при небольших бюджетах21.03.2019 12:30
Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМ20.03.2019 16:05
Реклама