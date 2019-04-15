ООО «Волжские тепловые сети» начинают работы по опрессовке сетей теплоснабжения

Экономика 15.04.2019 10:02
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15.04.2019 10:02
ООО «Волжские тепловые сети» доводит до сведения жителей Волжского, что 17 апреля 2019 года с 10-00 до 13-00 будут проводиться работы по опрессовке сетей теплоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, работы проводятся согласно графику, в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.
При проведении подготовительных мероприятий 16 апреля с 8-30 в домах волжан будет отключена горячая вода. Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания испытаний, устранения выявленных повреждений, произведения всех необходимых работ со стороны управляющих компаний.
Как поясняют в ООО «Волжские тепловые сети», испытания и опрессовки позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения. Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность.
Администрация ООО «Волжские тепловые сети» убедительно просит волжан соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам: 55-05-41.
«Гидравлические испытания проводятся ежегодно после и перед отопительным сезоном, благодаря чему возможно выявить слабые места, вызванные коррозией и так называемой усталостью металла трубопроводов. После проведения испытаний горячая вода будет подана в дома. Выявленные аварийные участки тепловых сетей будут отремонтированы в кратчайшие сроки», — утверждает главный инженер Геннадий Харченко.
Сегодня, 15 апреля отопительный сезон в Волжском завершается. Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Воронин.
Напомним, опрессовка или гидравлические испытания проводится с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов. Для этого в них создают избыточное давление, максимально приближенное к значению предельного давления. Опыт показывает, что опрессовка является лучшей гарантией безаварийной работы оборудования в предстоящем отопительном сезоне. Выявленные дефекты дают возможность скорректировать ремонтную программу при подготовке к следующему отопительному сезону. Гидравлические испытания - процедура, свидетельствующая о надежности трубопровода и оборудования, что позволяет исключить аварии, представляющие опасность для здоровья и имущества людей.
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