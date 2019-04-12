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Под Волгоградом мотоциклист сбил школьницу

Происшествия 12.04.2019 10:28
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12.04.2019 10:28

 Восьмилетняя школьница пострадала в ДТП в Светлоярском районе. Об этом сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария произошла накануне в 18:10 напротив дома №3 по улице Школьной. По предварительным сведениям, 19-летний мотоциклист наехал на девочку, когда она шла посередине проезжей части. Ребенок с травмами госпитализирован.

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