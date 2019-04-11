Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезон





Подписано постановление главы администрации Волгограда об окончании отопительного сезона с 12 апреля 2019 года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. При этом до 20 апреля по заявкам руководителей учреждений образований, здравоохранения продолжится подтопка детских садов, школ, поликлиник и больниц.

Поводом для окончания отопительного сезона стала установившаяся теплая погода. В последние дни многие волгоградцы жаловались на духоту в квартирах из-за горячих батарей – многие были вынуждены открывать нараспашку окна.



