Тяжелым фурам разрешили движение по Третьей Продольной в Волгограде

Общество 10.04.2019 13:47
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10.04.2019 13:47
Сняты ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств по Третьей Продольной магистрали в Волгограде, введенные с 1 апреля текущего года в целях сохранения автомобильных дорог. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, областному комитету транспорта и дорожного хозяйства поручено на Третьей Продольной в течение трех дней демонтировать временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".
Напомним, ранее было издано постановление о введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Так, с 1 по 30 апреля под ограничения "в целях сохранения автомобильных дорог" попадают транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. С целью информирования водителей на дорогах были установлены временные дорожные знаки.
Напомним, что такая практика применяется в регионе ежегодно, чтобы уберечь местные дороги от быстрого разрушения.
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