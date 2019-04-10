Тяжелым фурам разрешили движение по Третьей Продольной в Волгограде





Сняты ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств по Третьей Продольной магистрали в Волгограде, введенные с 1 апреля текущего года в целях сохранения автомобильных дорог. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, областному комитету транспорта и дорожного хозяйства поручено на Третьей Продольной в течение трех дней демонтировать временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".

Напомним, ранее было издано постановление о введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Так, с 1 по 30 апреля под ограничения "в целях сохранения автомобильных дорог" попадают транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. С целью информирования водителей на дорогах были установлены временные дорожные знаки.

Напомним, что такая практика применяется в регионе ежегодно, чтобы уберечь местные дороги от быстрого разрушения.



