Экономика

В Волгограде состоится встреча с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

Экономика 09.04.2019 09:54 Реклама
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09.04.2019 09:54


Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоится 24 апреля 2018 года в Волгограде. Акционеры смогут напрямую задать вопросы о работе ПАО Сбербанк и высказать свои предложения руководителям Сбербанка и руководителям регионального филиала. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в программе встречи – выступление Председателя Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк Антона Данилова-Данильяна, доклад Управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Анастасии Беляниной об итогах деятельности банка за 2018 год и прогнозах на 2019 год. Также с обзором банковского сектора и макроэкономики выступит старший управляющий директор – главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников. Затем члены Комитета и топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк ответят на вопросы о взаимодействии с акционерами, стратегии банка и перспективах его развития.
Начало мероприятия: в 15:00 (Время по г. Волгоград).
В очном формате встреча пройдет в Волгограде, для акционеров  из других городов Поволжья будет организована видеотрансляция заседания. 
Чтобы принять участие в мероприятии, акционерам нужно предварительно зарегистрироваться на сайте www.sberminor.ru или по телефонам:
- г. Астрахань, ул. Кирова, 41 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5701-1238;
- г. Саратов, ул. Вавилова д, 1/7 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5779-1827;
- г. Пенза, ул. Суворова, д.81 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5755-1409;
- г. Оренбург, ул. Володарского, д.16 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5716-2400;
- г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40а – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5792-6840;
- г. Самара,  Московское шоссе, д.15 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5777-1886;
- г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5704-2091 или тел. 8 (902) 386 93 19

Справка. Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк был создан в целях формирования в Банке системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами Банка и повышение инвестиционной привлекательности. С инициативой создания такого органа неоднократно выступали миноритарные акционеры Банка. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации Банка и защите прав и интересов его акционеров.
Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету Банка по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Банка. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития Банка миноритарным акционерам. Решения Комитета имеют рекомендательный характер. В его состав могут входить миноритарные акционеры Банка и их представители, работники Банка и представители регистратора Банка. При определении персонального состава Комитета учитывается опыт и квалификация претендентов. Предусмотрена возможность самовыдвижения кандидатов-миноритарных акционеров в члены Комитета.
Персональный состав Комитета утверждается Президентом, Председателем Правления Банка. Кандидатура Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом Банка. Председателем вновь созданного Комитета стал миноритарный акционер Банка Антон Викторович Данилов-Данильян, ранее входивший в состав Наблюдательного совета Банка.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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