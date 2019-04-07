На севере Волгограда ночью сгорели четыре автомобиля

Происшествия 07.04.2019 10:35
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07.04.2019 10:35
Четыре автомобиля сгорели сегодня ночью в в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании на улице Александрова поступило на пульт дежурного в 03:23. На место быстро прибыли расчёты пожарно-спасательной части №1. Пожарные увидели, что огонь охватил 4 машины: “Audi Q-5”, “Ford Focus”, “ВАЗ-2121” и “ГАЗ-3221”. Немецкий кроссовер сгорел полностью, у остальных повреждено лакокрасочное покрытие. Сейчас сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной пожара.
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