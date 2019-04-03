В Волгограде удирая от полиции пьяный мотоциклист потерял пассажира











Любителя нетрезвой езды на мотоцикле задержали полицейские в Ворошиловском районе. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МВД. Инспекторы ГИБДД увидели мотоцикл, номер которого был закрыт листом бумаги. Они попытались остановить мотолюбителя, однако тот не подчинился приказу. Началась погоня,в ходе которой мотоциклист потерял пассажира - на одном из поворотов, как видно на видеозаписи, пассажир пропал. Байкер попытался оторваться от стражей порядка в частном секторе. Когда понял, что попытка обречена на провал бросил своего “железного коня” и бросился наутек. Но полицейские оказались быстрее и задержали мужчину. Оказалось, что он был пьян, а прав на управление мотоциклом у него не было. В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов, сейчас они находятся на рассмотрении в суде.