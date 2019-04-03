Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»

Общество 03.04.2019 09:17
574 2
03.04.2019 09:17
Полицейские разыскали двоих пропавших 14-летних подростков, которые в конце марта текущего года сбежали из "Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, их нашли на территории города Волжского. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении подростков совершено не было.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних мальчики покинули самовольно. С целью розыска пропавших подростков, сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Их приметы были переданы всем патрулям. Ориентировка была распространена в средствах массовой информации и социальных сетях.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42490 8
30.03.2019 18:46
38149 0
20.03.2019 14:25
25360 27
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧС03.04.2019 11:56
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде03.04.2019 11:53
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через суд03.04.2019 09:49
В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся03.04.2019 07:41
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластика02.04.2019 18:25
Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны02.04.2019 16:19
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой02.04.2019 15:27
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора02.04.2019 14:13
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина02.04.2019 12:52
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам02.04.2019 12:22
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в Волгограде02.04.2019 10:11
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животных02.04.2019 08:55
«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам02.04.2019 06:20
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов01.04.2019 17:40
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-Саида01.04.2019 12:28
Реклама