Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»





Полицейские разыскали двоих пропавших 14-летних подростков, которые в конце марта текущего года сбежали из "Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, их нашли на территории города Волжского. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении подростков совершено не было.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних мальчики покинули самовольно. С целью розыска пропавших подростков, сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Их приметы были переданы всем патрулям. Ориентировка была распространена в средствах массовой информации и социальных сетях.



