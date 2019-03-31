Происшествия

В Волгоградской области трактор без тормозов придавил мужчину

Происшествия 31.03.2019 10:46
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31.03.2019 10:46


В результате происшествия в Среднеахтубинском районе пострадал человек. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне днем во дворе одного из домов в поселке Красный. По предварительным данным, 42-летний тракторист-машинист не включил стояночный тормоз трактора “Беларусь”. В результате трактор наехал на 48-летнего хозяина дома. Мужчина с травмами госпитализирован.

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