Трамвай протаранил легковушку в Волгограде, есть пострадавший

Происшествия 30.03.2019 09:53
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30.03.2019 09:53
Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась накануне на улице Циолковского напротив дома №15А. По предварительным данным, 44-летний водитель трамвая не затормозил, когда перед ним остановилась машина “Geely Emgrand”. В результате столкновения общественного транспорта с легковым травмы получила 59-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшую госпитализировали.
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