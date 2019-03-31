Общество 31.03.2019 10:46
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31.03.2019 10:46
Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы. «Если только человек не при смерти, когда уж совсем деваться некуда», - признались ИА «Высота 102» камышане.
Понять людей можно: состояние отделения вызывает, мягко говоря, оторопь и недоумение – разве так должно выглядеть медучреждение, где проводят хирургические операции?
Подтеки на стенах и потолках с пузырящейся штукатуркой, вываливающиеся из косяков двери, держащиеся на честном слове окна, съеденные ржавчиной трубы – к таким картинам уже давно привыкли пациенты отделения. В палатах рядом со старыми кроватями и засаленными матрасами стоят ведра, куда периодически стекает вода с потолков. «О каком соблюдении санитарных норм и правил можно говорить, если здесь не то, что лечиться, а даже находиться страшно?», - вопрошают местные жители.
Вопросы жителей Волгоградской области мы адресовали главному врачу центральной городской больницы Владимиру Галушкину. Владимир Геннадьевич рассказал, что полностью согласен с претензиями пациентов. Но для них у него хорошая новость – в этом году стартует первый этап капремонта отделения хирургии и травматологии.
«По результатам проведенного аукциона 19 марта определен подрядчик, который готовится к работам. В этом году мы планируем капитально отремонтировать кровлю, поменять систему отопления, заменить окна и двери. В целом все отделение будет преображено – начиная от подвала и заканчивая инженерными системами, палатами и помещениями. Отделение реанимации и операционная у нас уже отремонтированы», - пояснил Владимир Геннадьевич.
По его словам, отделение хирургии и травматологии находится в здании 1956 года постройки. «Понятно, что все старое, все износилось. Но уже скоро ситуация изменится», - заверил главный врач.
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