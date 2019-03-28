В Волгоградской области партии «спустили» за квартал 16 млн рублей





42 региональных отделения партий за последний квартал 2018 года сработали «вхолостую» - с нулевыми финансовыми отчетами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома области. О поступлении и расходовании денежных средств комиссию забыла поставить в известность только одна организация - «Родная партия». «Трудовая партия России» нарушила срок представления отчетности. За допущенные нарушения политические силы привлекут к административной ответственности.

Свои счета за отчетный период пополнили пять партий, в том числе «Единая Россия» (на 10,6 млн рублей), КПРФ (на 3,5 млн), «Справедливая Россия» (на 244 тысячи рублей), «Яблоко» (на 195 тысяч рублей). Региональное отделение ЛДПР «обогатилось» за четвертый квартал прошлого года на 6 800 рублей. Всего партии получили 14,6 млн рублей, а израсходовали – 16,2 млн рублей. Эти деньги пошли в основном на содержание региональных отделений, а также на проведение съездов, партконференций и общих собраний. На пропаганду и на проведение публичных мероприятий организации потратили 1,9 млн рублей. На благотворительность политические блоки выделили 16 265 рублей.







