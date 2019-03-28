Расследования 28.03.2019 14:43
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28.03.2019 14:43
Житель Волгоградской области приговорен к реальному лишению свободы за жестокое обращение с животным. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Приговором Камышинского городского суда Волгоградской области 38-летний житель города Петров Вал признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. 7 сентября 2018 года мужчина во дворе жилого многоквартирного дома на глазах у троих малолетних детей убил котенка, ударив его несколько раз о землю.
Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину в содеянном он полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России «Камышинский».
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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