В Волгоградской области вышли на «след» самозанятых





Жители Волгоградской области охотно пользуются услугами так называемых «самозанятых» специалистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, в 4 квартале 2018 года в среднем на 100 домохозяйств было нанято на работу 185 человек. Расходы одного домохозяйства на оплату данных услуг в среднем за квартал составили 4360 рублей. В основном самозанятые лица привлекались для оказания парикмахерских, косметологических и т.п. услуг (в 45 домохозяйствах из 100), для репетиторства, проведения частных уроков самозанятые лица привлекались в 31 домохозяйстве из 100, для ремонта жилищ и других построек - в 12 домохозяйствах из 100, для пошива и ремонта одежды и обуви - в 8 домохозяйствах из 100, для транспортных (грузовых) перевозок - в 6 домохозяйствах из 100, для строительства жилья и других построек - в 2 домохозяйствах из 100 и для оказания медицинских услуг - также в 2 домохозяйствах из 100.







