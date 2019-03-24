Общество

В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко

Общество 24.03.2019 12:57
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24.03.2019 12:57


В эти минуты на Центральном кладбище Волгограда началась церемония прощания с известным актером Петром Зайченко, скончавшимся на 76-м году жизни. Он был любим и уважаем многими. Как сообщает ИА «Высота 102», простится с актером пришли его родственники, друзья, знакомые и все те, кто был поклонником его творчества. Сотни людей несут цветы и венки. Они скорбят о талантливом и прекрасном человеке, вспоминают его блестящие роли.
Обладатель множества премий и наград, Петр Зайченко сыграл во многих фильмах, ставших символами своей эпохи. Зрители помнят его  по роли в фильме «Парад планет» сержанта Ивана Пухова «Крокодилыча». Позже были роли в фильмах «Плюмбум, или Опасная игра», «Армавир», «Такси-блюз», «Марьина роща». На счету  талантливого актера десятки ролей в кино и на сцене театра. Наш земляк снимался не только в России, но много работал и с зарубежными режиссерами из Польши, Бельгии, Франции и Испании. Уже в почтенном возрасте Петр Петрович продолжал выходить на сцену, делясь своим огромным актерским  опытом с молодыми артистами и режиссерами и радуя зрителей своей игрой.
Похоронят Петра Зайченко на Центральном кладбище. Позже, как сообщили родственники актера, к нему перезахоронят его супругу, которая скончалась два года назад от болезни.
Напомним, известный актер театра и кино Петр Петрович Зайченко скончался 21 марта в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №25. Он был госпитализирован в начале февраля с инфарктом.

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