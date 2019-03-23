





Более десяти человек были доставлены сегодня в отделение полиции после рейда по контролю за соблюдением миграционного законодательства, проведенного в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на территории оптового-розничного рынка сотрудники Управления по вопросам миграции проверяли законность нахождения на территории России иностранцев, а также ведения ими трудовой деятельности. Всего были выявлены 60 граждан других государств. 13 человек отправились в подразделения полиции. Там стражи порядка установят законно ли их нахождение на территории Российской Федерации.

Напомним, на уходящей неделе подобный рейд был проведен на территории рынка в Дзержинском районе. Тогда выяснилось, что три человека находятся в России незаконно – они не уехали из страны когда истек срок действия виз. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозит штраф и выдворение из России.



