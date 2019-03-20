Под Волгоградом пожар охватил сухую траву и остатки нефтепродуктов





Сухая трава, мусор и остатки нефтепродуктов вспыхнули сегодня в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании у поселка Новый Рогачик поступило на пульт дежурного около 15:00. К моменту прибытия расчетов пожарно-спасательной части №39 огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Пламя потушили в 16:28. Причины возгорания выясняют специалисты. По словам очевидцев, пожар произошел на месте заброшенной АЗС.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что необходимо соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем, особенно это актуально с наступлением сухой погоды.



