Под Волгоградом пожар охватил сухую траву и остатки нефтепродуктов

Происшествия 20.03.2019 16:59
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20.03.2019 16:59
Сухая трава, мусор и остатки нефтепродуктов вспыхнули сегодня в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании у поселка Новый Рогачик поступило на пульт дежурного около 15:00. К моменту прибытия расчетов пожарно-спасательной части №39 огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Пламя потушили в 16:28. Причины возгорания выясняют специалисты. По словам очевидцев, пожар произошел на месте заброшенной АЗС.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что необходимо соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем, особенно это актуально с наступлением сухой погоды.
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