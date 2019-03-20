Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилей

Происшествия 20.03.2019 08:53
2093 1
20.03.2019 08:53
Пять автомобилей загорелись минувшей ночью в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в МЧС России по Волгоградской области, информация о пожаре во дворе одного из домов по улице Остравской поступила в 04:13 по местному времени. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил семилетнюю “Skoda Octavia”. На автомобилях “Hyundai ix35” и “Москвич 2141” горело лакокрасочное покрытие. Огонь повредил бампер и фару “Mercedes”, а также бампер “Daewoo Matiz”.
Пламя потушили в 04:28. К счастью, от огня никто не пострадал. По мнению специалистов, причиной пожара могло стать занесение открытого огня неизвестным. Обстоятельства случившегося выясняются.
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что полицейские принимаю меры для установления и задержания виновника пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 13:01
24709 32
05.03.2019 13:36
15790 6
05.03.2019 09:40
10189 4
В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуаре20.03.2019 09:57
Происшествия 20.03.2019 09:57
64 Обсудить
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной конструкцией19.03.2019 19:42
Происшествия 19.03.2019 19:42
3215 1 Обсудить
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в Волгограде19.03.2019 19:19
Происшествия 19.03.2019 19:19
2232 1 Обсудить
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтаж19.03.2019 18:01
Происшествия 19.03.2019 18:01
1473 0 Обсудить
На юге Волгограда подросток устроил переполох, заявив о "школьном стрелке"19.03.2019 16:00
Происшествия 19.03.2019 16:00
3842 0 Обсудить
На посту ДПС под Волгоградом изъяли контрафактную черную икру19.03.2019 12:24
Происшествия 19.03.2019 12:24
5043 7 Обсудить
В Волгограде водитель погиб во время ремонта автобуса19.03.2019 12:01
Происшествия 19.03.2019 12:01
2704 1 Обсудить
Автовору из Волгограда грозит колония за инструменты и автонасос19.03.2019 09:45
Происшествия 19.03.2019 09:45
678 2 Обсудить
В Волгоградской области в тройном ДТП пострадал ребенок19.03.2019 09:44
Происшествия 19.03.2019 09:44
440 1 Обсудить
Двоим волгоградцам грозит колония за драку из-за места в очереди18.03.2019 12:47
Происшествия 18.03.2019 12:47
6575 6 Обсудить
Под Волгоградом воспитателя центра развития ребенка поймали с поддельным дипломом18.03.2019 11:48
Происшествия 18.03.2019 11:48
2836 12 Обсудить
В Волгограде уволенный водитель выместил злобу на иномарке бывшего начальника18.03.2019 10:42
Происшествия 18.03.2019 10:42
3663 3 Обсудить
В Волгограде два человека пострадали в ДТП с участием водителя из Воронежа18.03.2019 10:09
Происшествия 18.03.2019 10:09
1806 16 Обсудить
В Волжском легковушка врезалась в дерево, есть пострадавшие18.03.2019 09:04
Происшествия 18.03.2019 09:04
2652 4 Обсудить
В Волгограде из-за опасной газовой колонки госпитализировали женщину17.03.2019 20:45
Происшествия 17.03.2019 20:45
3339 0 Обсудить
Реклама