Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилей





Пять автомобилей загорелись минувшей ночью в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в МЧС России по Волгоградской области, информация о пожаре во дворе одного из домов по улице Остравской поступила в 04:13 по местному времени. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил семилетнюю “Skoda Octavia”. На автомобилях “Hyundai ix35” и “Москвич 2141” горело лакокрасочное покрытие. Огонь повредил бампер и фару “Mercedes”, а также бампер “Daewoo Matiz”.

Пламя потушили в 04:28. К счастью, от огня никто не пострадал. По мнению специалистов, причиной пожара могло стать занесение открытого огня неизвестным. Обстоятельства случившегося выясняются.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что полицейские принимаю меры для установления и задержания виновника пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”.