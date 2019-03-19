Происшествия

В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтаж

Происшествия 19.03.2019 18:01
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19.03.2019 18:01


Легковое авто врезалось сегодня в забор шиномонтажной мастерской в Ворошиловском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы ДТП, по предварительным данным, авария произошла около пяти часов вечера на улице Ардатовской у дома №98. В автомобиле “ВАЗ-2107” ехали две женщины. Неподалеку от поворота на улицу Яблочную женщина- водитель не справилась с управлением и врезалась в ограждение. К счастью, серьезных травм ни водитель, ни пассажир не получили и госпитализация им не потребовалась. По словам свидетелей, возможной причиной аварии стало плохое самочувствие автолюбительницы. Информация уточняется.
Впрочем, стоит отметить, что качество дорожного покрытия на этой улице комфортному вождению явно не способствует.


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