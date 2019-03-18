Происшествия

В Волгограде два человека пострадали в ДТП с участием водителя из Воронежа

Происшествия 18.03.2019 10:09
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18.03.2019 10:09


Два человека получили травмы в ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в воскресенье в 14:00 на улице Исторической. По предварительным данным, 42-летний водитель “Opel Astra” не пропустил автомобиль “Renault”, которым управлял 58-летний жителя Воронежа. В результате столкновения в больницу попали водитель и пассажир немецкой легковушки.

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