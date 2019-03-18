Спорт

Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборье

Спорт 18.03.2019 04:46
1476 0
18.03.2019 04:46

В Волгограде завершился чемпионат по шашматам-  интеллектуальной игре, объединяющей шахматы и шашки. Как сообщил ИА "Высота 102"  судья спортивного мероприятия Валерий Данильчук,  - по итогам девяти туров специальный кубок победителя получил Максим Солдатенко, который  вместе с чемпионом по королевским бессмертным шахматам –  Игорем Цын и чемпионом по русским линейным шахматам  Андреем Федотовым -  стал третьим претендентом на звание абсолютного чемпиона Волгограда в шахматном многоборье. Второе место досталось Андрею Денисову,  третье – Александру Худякову. Все призеры – кандидаты в мастера спорта. 
Последний чемпионат перед полуфиналом состоится в старейшей шахматной школе Волгограда – ДЮСШ № 20. И это не случайно: выпускники этой школы становились чемпионами России и многих международных соревнований. Среди них Данила Павлов, чемпион мира по решению шахматных композиций,  Артем Тюрин, чемпион Европы среди юношей, многие другие спортсмены. 
"Соревнования пройдут по шахматам самого одиозного и  эпатажного чемпиона мира – Бобби Фишера, - говорит Данильчук. - Расстановка фигур выбирается случайным образом и имеет 960 вариантов. Чемпионат в рамках шахматного многоборья и  определит последнего претендента на звание абсолютного чемпиона Волгограда".



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"
02.03.2019 16:45
26097 0
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0
03.03.2019 15:52
10137 10
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0
17.03.2019 15:52
3165 0
Спорт
17.03.2019 15:52
Спорт 17.03.2019 15:52
3165 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.03.2019 15:34
Спорт 17.03.2019 15:34
630 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.03.2019 11:37
Спорт 17.03.2019 11:37
3340 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.03.2019 16:09
Спорт 15.03.2019 16:09
7245 16 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.03.2019 18:54
Спорт 10.03.2019 18:54
5355 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.03.2019 21:58
Спорт 07.03.2019 21:58
4150 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.03.2019 15:52
Спорт 03.03.2019 15:52
10137 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.03.2019 15:16
Спорт 03.03.2019 15:16
1669 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.03.2019 16:45
Спорт 02.03.2019 16:45
26097 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.02.2019 17:47
Спорт 28.02.2019 17:47
2893 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.02.2019 12:27
Спорт 26.02.2019 12:27
2658 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.02.2019 16:16
Спорт 21.02.2019 16:16
4872 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.02.2019 11:21
Спорт 20.02.2019 11:21
3547 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 19:30
Спорт 12.02.2019 19:30
8112 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 17:42
Спорт 12.02.2019 17:42
5469 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:04
В Волжском легковушка врезалась в столб, есть пострадавшие
09:00
В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговорСмотреть фотографии
04:46
Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборьеСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде из-за опасной газовой колонки госпитализировали женщину
17:45
ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
На юге Волгограда в пожаре погиб 60-летний мужчина, эвакуировали 30 человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0Смотреть фотографии
15:45
Под Волгоградом протаранившего частный дом водителя лишили правСмотреть фотографии
14:09
«Они ползают и летают»: Волгоградка «оживляет» камниСмотреть фотографии
14:00
Жители Волгограда просят власти вытащить их из болотаСмотреть фотографии
11:37
Футболистов волгоградского «Ротора» приоденут на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого автоСмотреть фотографии
09:29
В Росводресурсах сгладили неблагоприятный прогноз половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
«Ростелеком» и Почта Банк познакомили волгоградцев с возможностями Единой биометрической системыСмотреть фотографии
05:53
В Волгоградской области для выгула собак определят специальные местаСмотреть фотографии
04:49
В Волгограде суд оштрафовал торговую сеть за подозрительное молоко из ПодмосковьяСмотреть фотографии
20:49
Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Суперлужа вернулась во двор дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде начали отмывать остановкиСмотреть фотографии
14:02
Митрополит Феодор совершил богослужение на территории волгоградского завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
12:18
Волгоградцы пообещали «не забыть и не простить» пенсионную реформу (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:06
В Волгоград пришла “Крымская весна”Смотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области инвалиду-колясочнику, члену штаба ОНФ отомстили за критику разбитых дорогСмотреть фотографии
10:14
Разрушенный храм в глубинке Волгоградской области обрел собственникаСмотреть фотографии
09:42
Как сдать биометрию в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области чиновники отдали сельские пастбища коммерсантамСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области определились с началом охоты на дичьСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе Смотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Алиментщик из Волгоградской области “продал” приставу электрогитаруСмотреть фотографии
16:52
Сбившего волгоградского школьника водителя белого «Мерседеса» накажут рублемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 