В Волгограде завершился чемпионат по шашматам- интеллектуальной игре, объединяющей шахматы и шашки. Как сообщил ИА "Высота 102" судья спортивного мероприятия Валерий Данильчук, - по итогам девяти туров специальный кубок победителя получил Максим Солдатенко, который вместе с чемпионом по королевским бессмертным шахматам – Игорем Цын и чемпионом по русским линейным шахматам Андреем Федотовым - стал третьим претендентом на звание абсолютного чемпиона Волгограда в шахматном многоборье. Второе место досталось Андрею Денисову, третье – Александру Худякову. Все призеры – кандидаты в мастера спорта.

Последний чемпионат перед полуфиналом состоится в старейшей шахматной школе Волгограда – ДЮСШ № 20. И это не случайно: выпускники этой школы становились чемпионами России и многих международных соревнований. Среди них Данила Павлов, чемпион мира по решению шахматных композиций, Артем Тюрин, чемпион Европы среди юношей, многие другие спортсмены.

"Соревнования пройдут по шахматам самого одиозного и эпатажного чемпиона мира – Бобби Фишера, - говорит Данильчук. - Расстановка фигур выбирается случайным образом и имеет 960 вариантов. Чемпионат в рамках шахматного многоборья и определит последнего претендента на звание абсолютного чемпиона Волгограда".