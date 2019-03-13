«Ростелеком»: цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г.





ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО1,2, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Основные достижения

• Выполнен прогноз по основным финансовым показателям по итогам 2018 года;

• Рост выручки в 2018 г. составил 5% год к году;

• Доля цифрового сегмента3 в выручке в 4 квартале 2018 г. выросла до 57%;

• Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+6%) и IPTV (+9%), а также продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV;

• Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город» и интернет-видеотрансляций, развитием дата-центров и облачных сервисов, в 2018 г. составил 42%;

• OIBDA4 за 2018 г. выросла на 4% до 100,9 млрд руб.;

• Чистая прибыль за 2018 г. выросла на 7% и достигла15,0 млрд руб.

• Чистый долг увеличился на 3% с начала года и составил 186,7 млрд руб. или 1,9х показателя чистый долг/OIBDA.

ЗДЕСЬ . Полный отчет компании

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:«2018 год — особенный для «Ростелекома». В этом году мы приступили к реализации стратегии развития до 2022 года, главными приоритетами которой стали совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация нашей технологической платформы, и, конечно, развитие команды «Ростелекома».

Компания уже сделала огромный шаг в сторону цифровизации: мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Сегодня мы не просто создаем продукты и сервисы, мы дарим людям эмоции, возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им чувство защищенности и свободное от бюрократических потерь время. Мы помогаем клиентам любого масштаба развивать свой бизнес, а государству быть ближе к населению».



