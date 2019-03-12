Происшествия 12.03.2019 14:39
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12.03.2019 14:39
Подростка за рулем угнанной машины задержали сотрудники ГИБДД на дороге “Жирновск – Вешенская”. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенью 61-летний житель Михайловки заявил в полицию об угоне его автомобиля “ВАЗ-21150”, который он припарковал у дома. Был введен план “Перехват”, в ходе которого был найден любитель чужих автомобилей. Угонщиком оказался 16-летний житель одного из хуторов Михайловского района. Парень сознался в преступлении и заявил стражам порядка, что взял чужую машину, чтобы добраться до дома. Правда, вскоре выяснилось - это преступление у него не первое. Молодого человека уже судили за кражу. За угон ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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