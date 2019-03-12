Общество

В жилом доме на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонта

Общество 12.03.2019 09:58
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12.03.2019 09:58


Обрушилась часть фасада  жилого дома  в Краснооктябрьском районе Волгограда,  сообщает ИА “Высота 102”. Повреждения  площадью в несколько квадратных метров  затронули первый этаж дома № 32 по улице Таращанцев. В том же здании располагается административное помещение  взвода №1 роты №1 ГИБДД УВД по г. Волгограду По данным информагентства, фасад был обновлен в рамках проведенного капремонта  в сентябре 2016 года.  

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