Общество 12.03.2019 09:58
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12.03.2019 09:58
Обрушилась часть фасада жилого дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. Повреждения площадью в несколько квадратных метров затронули первый этаж дома № 32 по улице Таращанцев. В том же здании располагается административное помещение взвода №1 роты №1 ГИБДД УВД по г. Волгограду По данным информагентства, фасад был обновлен в рамках проведенного капремонта в сентябре 2016 года.
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