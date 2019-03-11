Общество

В Волгоградской области глава Краснослободска тайно от жителей отчитался о проделанной работе

Общество 11.03.2019 10:42
1901 9
11.03.2019 10:42

 
Судя по всему, разбились мечты жителей Краснослободска послушать отчет главы администрации города Владимира Суркова о проделанной за минувший год работе и задать вопросы, которые их очень волнуют. Во всяком случае, - сообщили ИА "Высота 102" краснослободцы,  -  как следовало из сведений, опубликованных на официальном сайте администрации, ежегодный отчет главы администрации был назначен на 27 февраля 2019 года,  и люди ждали его. 
Но буквально за неделю до этого мероприятия на портале появилась новая информация, цитируем: "Дата ежегодного отчета главы администрации переносится на неопределенное время".  Дальше - еще интереснее. 26 февраля текущего года здесь же было опубликовано решение думы г. Краснослободска «О заслушивании ежегодного отчета главы городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления».
 
"Так получается, что  глава городского поселения г. Краснослободск отчитался на заседании думы городского поселения "втихаря" от жителей, а  в городе таковых около 20 тысяч, - недоумевают краснослободцы. - А решение думцев, которое  должно выноситься только после публичного отчета - "липа"?.  

Жители признались, что уже обратились к прокурору Среднеахтубинского района с просьбой разобраться в данной ситуации, тем более,  что вопросов у них накопилась уйма. Бич города - дороги, на которые, как утверждают граждане, были выделены миллионы рублей, и люди хотели задать вопрос главе Суркову, куда же эти миллионы испарились? Это и отвратительное, на их взгляд, благоустройство, мусорные свалки и бродячие собаки, отсутствие реакции главы администрации и его подчиненных на многочисленные жалобы,  масса других вопросов и  проблем, от которых люди, по их собственному признанию, просто устали. Устали, как  заявили они редакции информагентства,- "от безнадеги, которая лезет из всех щелей в городе, а руководство этого как бы не замечает". Они утверждают, что в городе нет хозяина, все пущено на самотек. И ответ на вопрос - почему так работает глава и его подчиненные - они тоже хотели задать. Увы, не получилось.  Однако, судя по отчету главы администрации, все в городе замечательно. Во всяком случае, свидетельством этого является решение думы города: результаты работы главы администрации ее удовлетворили. В том числе и "достижения" в сфере административных правонарушений.








Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
29460 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31318 9
Волгоград, блины и зрелища: городской праздник удался
10.03.2019 18:36
16734 0
Общество
11.03.2019 11:22
Общество 11.03.2019 11:22
56 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 11:11
Общество 11.03.2019 11:11
75 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 11:01
Общество 11.03.2019 11:01
4667 6 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 10:18
Общество 11.03.2019 10:18
2263 4 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 10:12
Общество 11.03.2019 10:12
98 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 09:40
Общество 11.03.2019 09:40
1969 1 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 05:17
Общество 11.03.2019 05:17
4376 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 18:36
Общество 10.03.2019 18:36
16734 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 16:53
Общество 10.03.2019 16:53
7944 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 15:12
Общество 10.03.2019 15:12
1116 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 15:01
Общество 10.03.2019 15:01
711 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 14:47
Общество 10.03.2019 14:47
10432 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 13:32
Общество 10.03.2019 13:32
7477 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.03.2019 12:55
Общество 10.03.2019 12:55
6026 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.03.2019 15:32
Общество 09.03.2019 15:32
4773 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:25
Абоненты МегаФона получат кэшбэк прямо на счет телефонаСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводкуСмотреть фотографии
11:11
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейкиСмотреть фотографии
11:01
Мусорный регоператор требует от волгоградцев оплатить несуществующую услугу Смотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области глава Краснослободска тайно от жителей отчитался о проделанной работеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области прокуратура и губернатор не хотят «усложнять жизнь» митингующимСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде оскандалившуюся турфирму обязали вернуть 793 тысячи рублей за сорванный отдых в Турции Смотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области объявили предупреждение о шквальном ветреСмотреть фотографии
05:17
В Волгоградской области сельское поселение попало в долговую ямуСмотреть фотографии
21:22
Четыре человека получили огнестрельные ранения во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:54
Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с воронежским “Факелом”Смотреть фотографии
16:53
Прочь, зимняя тоска: в Волгограде за три минуты сгорела 13-метровая МасленицаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
На стадионе «Волгоград Арена» и рокадной дороге прочищают ливневкиСмотреть фотографии
14:47
Сытно и весело: волгоградцы отмечают Масленицу (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:32
В Волгограде проспекту Жукова после зимы понадобилась "скорая помощь" дорожниковСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде музей-заповедник «атаковали» сотни масленичных куколСмотреть фотографии
12:19
У осужденного за коррупцию экс-главы Городищенского района забирают землю за долгиСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области заработки в сфере науки бьют рекордыСмотреть фотографии
06:28
Поднятый со дна Волги бронекатер «БК-31» установят в Волгограде в стеклянном павильонеСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде 13-метровая Масленица ждет часа «Х»Смотреть фотографии
10:35
Росстат назвал самый «мужественный» район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом перевозчик оценил свой простой по вине администрации почти в 900 тысяч рублейСмотреть фотографии
04:46
Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за убийство в парке врача-неврологаСмотреть фотографии
18:41
Улыбайтесь, вас снимают: как удачно получаться на фотоСмотреть фотографии
12:43
Ростелеком: оставайтесь всегда на связи с близкими людьмиСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде эвакуированы 20 человек из-за пожараСмотреть фотографии
09:28
«Котики, цветы и новые сапоги»: по мнению маленьких котельниковцев - это именно то, что нужно дарить мамам 8 мартаСмотреть фотографии
04:48
«Высота 102» поздравляет волгоградок: пусть почаще в вашей жизни будет 8 марта!Смотреть фотографииCмотреть видео
21:58
«Волгоград Арена» стала лучшим стадионом 2018 года по версии болельщиковСмотреть фотографии
18:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде военные пожелали женщинам рожать патриотов РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 