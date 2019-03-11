В Волгоградской области глава Краснослободска тайно от жителей отчитался о проделанной работе

Судя по всему, разбились мечты жителей Краснослободска послушать отчет главы администрации города Владимира Суркова о проделанной за минувший год работе и задать вопросы, которые их очень волнуют. Во всяком случае, - сообщили ИА "Высота 102" краснослободцы, - как следовало из сведений, опубликованных на официальном сайте администрации, ежегодный отчет главы администрации был назначен на 27 февраля 2019 года, и люди ждали его.

Но буквально за неделю до этого мероприятия на портале появилась новая информация, цитируем: "Дата ежегодного отчета главы администрации переносится на неопределенное время". Дальше - еще интереснее. 26 февраля текущего года здесь же было опубликовано решение думы г. Краснослободска «О заслушивании ежегодного отчета главы городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления».

"Так получается, что глава городского поселения г. Краснослободск отчитался на заседании думы городского поселения "втихаря" от жителей, а в городе таковых около 20 тысяч, - недоумевают краснослободцы. - А решение думцев, которое должно выноситься только после публичного отчета - "липа"?.





Жители признались, что уже обратились к прокурору Среднеахтубинского района с просьбой разобраться в данной ситуации, тем более, что вопросов у них накопилась уйма. Бич города - дороги, на которые, как утверждают граждане, были выделены миллионы рублей, и люди хотели задать вопрос главе Суркову, куда же эти миллионы испарились? Это и отвратительное, на их взгляд, благоустройство, мусорные свалки и бродячие собаки, отсутствие реакции главы администрации и его подчиненных на многочисленные жалобы, масса других вопросов и проблем, от которых люди, по их собственному признанию, просто устали. Устали, как заявили они редакции информагентства,- "от безнадеги, которая лезет из всех щелей в городе, а руководство этого как бы не замечает". Они утверждают, что в городе нет хозяина, все пущено на самотек. И ответ на вопрос - почему так работает глава и его подчиненные - они тоже хотели задать. Увы, не получилось. Однако, судя по отчету главы администрации, все в городе замечательно. Во всяком случае, свидетельством этого является решение думы города: результаты работы главы администрации ее удовлетворили. В том числе и "достижения" в сфере административных правонарушений.































