Сады Придонья запустили новую рекламную кампанию в поддержку линейки продуктов торговой марки Nemoloko
Экономика 07.03.2019 11:01 Реклама
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07.03.2019 11:01
На федеральных телевизионных каналах началась трансляция новых роликов с новым объединяющим слоганом «Естественно – Nemoloko!», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Креативная идея новой рекламной кампании была разработана командой агентства DDVB, продюсирование и производство роликов – продакшн студией Action Film.
«Наши потребители абсолютно разные, они чувствуют, думают, реагируют на одни и те же ситуации, проявляют эмоции по-разному, и это — естественно, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Но, несмотря на всю разницу, они оценили пользу, вкус и качество нашего продукта, покупают, любят, включают его в свой рацион питания. Их выбор – Естественно, Nemoloko. Об этом и рассказывают шесть новых историй, объединенных в три ярких ролика».
Напомним, в начале 2018 года бренд Nemoloko российской компании «Сады Придонья» стремительно ворвался на рынок и громко заявил о себе. «Это Вам – Nemoloko!», говорилось весь 2018 год в рекламе. До этого категория растительных альтернатив была неизвестна широкому потребителю. За год Nemoloko из удивительной новинки, для большинства покупателей стало привычным продуктом ежедневного пользования, который можно приобрести в магазинах «У дома», и по итогам 2018 года линейка немолочных продуктов уверено вошла в ТОП 10 молочных брендов.
По данным AC Nielsen, растительные альтернативы на основе овса увеличили свою долю в категории с 1,7 % до 42,6% в денежном выражении, и драйвером стал бренд Nemoloko. Кроме этого, все KPI проекта в 2018 году были перевыполнены: план продаж на 33%, план по дистрибьюции – более чем в 2 раза. Продукты линейки Nemoloko продаются в Казахстане и Беларуси.
Компания «Сады Придонья» продолжает следовать выбранной стратегии — повышать качество повседневной жизни людей, что естественно для российского производителя.
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