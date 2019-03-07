Экономика

Сады Придонья запустили новую рекламную кампанию в поддержку линейки продуктов торговой марки Nemoloko

Экономика 07.03.2019 11:01 Реклама
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07.03.2019 11:01


На федеральных телевизионных каналах началась трансляция новых роликов с новым объединяющим слоганом «Естественно – Nemoloko!», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
Креативная идея новой рекламной кампании была разработана командой агентства DDVB, продюсирование и производство роликов – продакшн студией Action Film. 
«Наши потребители абсолютно разные, они чувствуют, думают, реагируют на одни и те же ситуации, проявляют эмоции по-разному, и это — естественно, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. —  Но, несмотря на всю разницу, они оценили пользу, вкус и качество нашего продукта,  покупают, любят, включают  его в свой рацион питания. Их выбор  – Естественно, Nemoloko.  Об этом и рассказывают шесть новых историй, объединенных в три ярких ролика». 

Напомним, в начале 2018 года бренд Nemoloko российской компании «Сады Придонья» стремительно ворвался на рынок и громко заявил о себе. «Это Вам – Nemoloko!»,  говорилось весь 2018 год в рекламе. До этого категория растительных альтернатив была неизвестна широкому потребителю.  За год Nemoloko из  удивительной новинки, для большинства покупателей стало привычным продуктом ежедневного пользования, который можно приобрести в магазинах «У дома», и по итогам 2018 года линейка немолочных продуктов уверено вошла в ТОП 10 молочных брендов. 

По данным AC Nielsen, растительные альтернативы на основе овса увеличили свою долю в категории с 1,7 % до 42,6% в денежном выражении, и драйвером стал бренд Nemoloko. Кроме этого, все KPI проекта в 2018 году были перевыполнены: план продаж на 33%, план по дистрибьюции – более чем в 2 раза. Продукты линейки Nemoloko продаются в Казахстане и Беларуси. 
Компания «Сады Придонья» продолжает следовать выбранной стратегии — повышать качество повседневной жизни людей, что естественно для российского производителя.  

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