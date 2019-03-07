Общество

В Волгоградской области пациенток роддома перед 8 марта ждал приятный сюрприз

Общество 07.03.2019 14:08
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07.03.2019 14:08





Накануне Международного женского дня пациентки Камышинского родильного дома получили приятные подарки. С поздравлениями к роженицам приехала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, сообщает ИА «Высота 102». Подобные акции в преддверии 8 марта парламентарий проводит ежегодно, посещая роддома  своего избирательного округа. В  Камышин за пополнением в семействе съезжаются жительницы близлежащих районов – Ольховского, Жирновского и ряда других. 
В беседе с молодыми мамочками Анна Александровна акцентировала внимание на мерах соцподдержки, которыми молодые семьи уже сегодня могут воспользоваться и теми, которые в скором времени появятся. Кувычко рассказала, что в своем ежегодном Послании  Федеральному собранию президент России  уделил особое внимание теме демографии. 
В Волгоградской области сегодня уже действует целый комплекс мер, нацеленных на повышение рождаемости. Это и льготные займы, и помощь в выплате ипотеки, и родительский капитал, который выплачивается единовременно в сумме 70 тысяч рублей. Мы видим, что направлением материнства и детства на территории области является приоритетным. А значит, молодые родители  и те, кто только хотят ими стать, чувствуют заботу со стороны государства», - отметила Анна Кувычко.

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