













Накануне Международного женского дня пациентки Камышинского родильного дома получили приятные подарки. С поздравлениями к роженицам приехала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, сообщает ИА «Высота 102». Подобные акции в преддверии 8 марта парламентарий проводит ежегодно, посещая роддома своего избирательного округа. В Камышин за пополнением в семействе съезжаются жительницы близлежащих районов – Ольховского, Жирновского и ряда других.

В беседе с молодыми мамочками Анна Александровна акцентировала внимание на мерах соцподдержки, которыми молодые семьи уже сегодня могут воспользоваться и теми, которые в скором времени появятся. Кувычко рассказала, что в своем ежегодном Послании Федеральному собранию президент России уделил особое внимание теме демографии.

В Волгоградской области сегодня уже действует целый комплекс мер, нацеленных на повышение рождаемости. Это и льготные займы, и помощь в выплате ипотеки, и родительский капитал, который выплачивается единовременно в сумме 70 тысяч рублей. Мы видим, что направлением материнства и детства на территории области является приоритетным. А значит, молодые родители и те, кто только хотят ими стать, чувствуют заботу со стороны государства», - отметила Анна Кувычко.



