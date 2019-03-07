Общество 07.03.2019 14:08
7928 1
07.03.2019 14:08
Накануне Международного женского дня пациентки Камышинского родильного дома получили приятные подарки. С поздравлениями к роженицам приехала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, сообщает ИА «Высота 102». Подобные акции в преддверии 8 марта парламентарий проводит ежегодно, посещая роддома своего избирательного округа. В Камышин за пополнением в семействе съезжаются жительницы близлежащих районов – Ольховского, Жирновского и ряда других.
В беседе с молодыми мамочками Анна Александровна акцентировала внимание на мерах соцподдержки, которыми молодые семьи уже сегодня могут воспользоваться и теми, которые в скором времени появятся. Кувычко рассказала, что в своем ежегодном Послании Федеральному собранию президент России уделил особое внимание теме демографии.
В Волгоградской области сегодня уже действует целый комплекс мер, нацеленных на повышение рождаемости. Это и льготные займы, и помощь в выплате ипотеки, и родительский капитал, который выплачивается единовременно в сумме 70 тысяч рублей. Мы видим, что направлением материнства и детства на территории области является приоритетным. А значит, молодые родители и те, кто только хотят ими стать, чувствуют заботу со стороны государства», - отметила Анна Кувычко.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28737 4
16.02.2019 09:39
31094 9
26.02.2019 09:56
16199 7
"Сирийский перелом" в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)07.03.2019 13:05
В Волжском "разорили" оранжерею Волгоградского ботанического сада07.03.2019 12:42
В Волгограде бойцы спецназа креативно поздравили женщин с весенним праздником07.03.2019 12:18
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» поздравляет прекрасных женщин с Международным женским днем07.03.2019 11:34
Игры для взрослых: сотрудники ГИБДД Волгограда провели квест для смелых автоледи07.03.2019 11:05
Волгоградцы вживую увидели "джихад-мобиль" из Сирии07.03.2019 10:36
В Волгограде сотрудники ГАИ романтично поздравили женщин с 8 марта07.03.2019 09:40
В Волгограде сотрудниц «Красного Октября» встретили на работе с цветами07.03.2019 09:23
Волгоградский депутат Набиев извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах и алкашах"07.03.2019 08:27
«Подарить и съесть»: Волгоградка удивляет букетами из фруктов и овощей07.03.2019 04:08
В Волгограде пышногрудая 13-метровая красавица-Масленица взволновала рабочих06.03.2019 21:37
В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажки06.03.2019 21:07
В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатах06.03.2019 18:57
Почем букетик?: в Волгограде назвали среднюю стоимость цветов к 8 марта06.03.2019 16:25
Депутаты Волгоградской облдумы оперативно проголосовали против бедности06.03.2019 15:28
Реклама