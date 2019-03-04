



В Волжском бывший сотрудник исправительной колонии №12 получил тюремный срок за взятку. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, 25-летний Сергей Иванов получил свыше 50 тысяч рублей за услуги по доставке на территории учреждения запрещенных предметов - игральных карт и сотовых телефонов. Суд приговорил его также выплатить штраф в пятикратном размере взятки – свыше 500 тысяч рублей и запретил занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года.

Защитник осужденного посчитал решение суда первой инстанции слишком суровым и обжаловал его. Волгоградский облсуд оснований для пересмотра приговора не увидел. Отбывать наказание бывший сотрудник ФСИН будет в колонии общего режима.



