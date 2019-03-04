Общество

Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думы

Общество 04.03.2019 12:55
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04.03.2019 12:55


Участники митинга, который прошел в станице Нехаевская Волгоградской области, потребовали досрочного прекращения полномочий районной думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на резолюцию, под которой подписались около 40 человек, соответствующие обращения направлены президенту РФ, руководству партии «ЕР» и администрации Волгоградской области, а также в прокуратуру. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», поводом для акции послужил тот факт, что глава администрации Нехаевского района Евгений Легчило продолжает работать в своей должности, несмотря на представление прокурора. Евгений Легчило был признан банкротом, в связи с этим в надзорном органе посчитали, что он не может руководить администрацией района. Однако районная дума не лишили полномочий главу района. На днях в районе был избран сити-менеджер, которым стал Сергей Кузнецов. Но при этом Евгений Легчило остался на своем посту. Эта ситуация не устроила некоторых жителей района, которые выразили недоверие депутатскому корпусу и потребовали роспуска районной думы, а также выборов новых депутатов и досрочных выборов глав поселений в сентябре 2019 года. 
Корреспондент ИА "Высота 102" попытался взять комментарий у председателя Нехаевской районной думы Волгоградской области Александра Сафронова, однако он отказался общаться, заявив, что ему некогда. 
Напомним, в конце прошлого года на митинг выходили и жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области, которые обвинили местные власти в бездействии из-за многолетних проблем с водой. Тогда участники акции выразили недоверие руководству сельского поселения и районной администрации, а также партии "Единая Россия" и призвали не отдавать ни одного голоса представителям "ЕР" на предстоящих выборах главы поселения в этом году. 
На фото: глава администрации Нехаевского района Волгоградской области Евгений Легчило. 

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