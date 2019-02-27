Автомобили Geely стали доступны жителям Волгограда в «Волга-Раст»

В феврале компания «Волга-Раст» стала единственным дилером в Волгограде популярного бренда Geely. Какие модели уже доступны волгоградцам для тест-драйва? Можно ли купить автомобиль уже сегодня? Об этом рассказали читателям ИА «Высота 102» в автохолдинге «Волга-Раст».

















Geely EMGRAND 7: воплощение оригинальности и стиля





Geely EMGRAND 7 – это новый седан, который сегодня доступен для приобретения в автохолдинге «Волга-Раст». Переднеприводный седан оснащен двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 133 л.с. Средний расход топлива составляет 7,6 литров на 100 км. Максимальная скорость авто 185 км/ч. Для разгона до сотни этой модели требуется 12,8 секунд. В продаже есть две комплектации: Базовая и Люкс. Автомобиль базовой комплектации стартует от 879 990 рублей*. – это новый седан, который сегодня доступен для приобретения в автохолдинге «Волга-Раст». Переднеприводный седан оснащен двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 133 л.с. Средний расход топлива составляет 7,6 литров на 100 км. Максимальная скорость авто 185 км/ч. Для разгона до сотни этой модели требуется 12,8 секунд. В продаже есть две комплектации: Базовая и Люкс. Автомобиль базовой комплектации стартует от 879 990 рублей*.









Достоинства Geely EMGRAND 7:

• просторный салон с автомобильными креслами анатомической формы;

• мультифункциональный руль и удобная приборная панель;

• запуск мотора с кнопки;

• современная мультимедийная система;

• системы безопасности движения.

Эта модель вошла в 150 самых популярных авто в мире.





Geely EMGRAND X7: сила и мощь в одном автомобиле





Кроссовер представлен с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 131 л.с. Мотор соответствует экологическому стандарту Евро 5. Максимально возможная скорость – 160 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле 8,1 литра на каждую сотню. Автомобиль представлен с передним приводом и пятиступенчатой механикой.

Geely EMGRAND X7 доступен в пяти комплектациях и стартует от 989 900 рублей**:





• 1.8 МТ Стандарт;

• 1.8 МТ Комфорт;

• 2.0 АТ Комфорт;

• 2.0 АТ Люкс;

• 2.0 АТ Флагшип.





Geely EMGRAND X7 – это кроссовер, который по дизайну похож на седан данной модели. – это кроссовер, который по дизайну похож на седан данной модели.

Отдельное внимание стоит обратить на салон кроссовера и уровень комфорта. Его высоких показателей удалось достичь следующими методами:





• установкой автомобильных кресел эргономичной формы с опциями регулировки;

• освобождением максимального количества пространства;

• использованием для отделки качественных материалов;

• эффективной шумоизоляцией салона;

• полным техническим оснащением: климатической, мультимедийной системами, навигацией.









Огромное внимание представители корпорации уделяют безопасности автомобилей. Это подтверждено независимыми краш-тестами EuroNCAP. По их результатам Geely Emgrand X7 получил 4 звезды - завидный показатель. По краш-тестам C-NCAP авто получило максимальный бал и пять звезд.

Транспортное средство тестировали по нескольким параметрам:

• фронтальный удар. Он происходил на скорости 50 км/ч. В качестве преграды использовали жесткое препятствие с полным перекрытием;

• лобовое столкновение. Скорость движения составила 64 км/ч. Впереди находилось деформируемое препятствие, соответствующее стандарту IIHS;

• боковой удар телегой весом 950 килограмм, который приходился на центральную часть левой стороны кузова. Скорость движения тележки составила 50 км/ч.

По итогам тестирования Geely Emgrand X7 назвали одним из самых безопасных транспортных средств китайского производства.





Geely Atlas: «умный» кроссовер









Этот кроссовер автоэксперты уже назвали «умным» благодаря его высокой технологичности и системам комфорта. Первое, чем автомобиль привлекает внимание – стильный дизайн. Он стал результатом кропотливого труда известного дизайнера - Питера Хорбери и его международной команды. Кроссовер обладает такими техническими характеристиками:

• объем двигателя – 2,0 или 2,4 литра;

• мощность мотора – 139 л.с.;

• экологический стандарт – Евро 5;

• максимальная скорость – 185 км/ч;

• средний расход топлива в смешанном цикле – 8,1 литра бензина на 100 км;

• механическая 6-ступенчатая КПП.





Geely Atlas доступен в нескольких вариантах:





-комплектация 2.0 MT6 BASE;

-комплектация 2.0 MT6 COMFORT;

-комплектация 2.4 AT6 COMFORT;

-комплектация 2.4 AT6 LUXURY;

-комплектация 2.4 AT6 AWD COMFORT ;

-комплектация 2.4 AT6 AWD LUXURY.

Стартовая цена модели – от 1049 990 рублей***.





Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.





Справка: Geely Automobile Holdings Limited – китайская автомобилестроительная компания, которая ведет масштабную деятельность и считается одним из крупнейших концернов мира. Она существует с 1986 года. Корпорация включает больше 20 заводов по сборке автомобилей и комплектующих к ним. Этот факт подтвержден и мировыми рейтингами, согласно которым Geely входит в 500 крупнейших корпораций мира.





*Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT 7 в комплектации 1.8 MT Комфорт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.





**Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT Х7 в комплектации 1.8 MT Стандарт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.





***Указанная цена действительна для автомобиля GEELY ATLAS в комплектации 2.0 MT6 BASE. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.





Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»