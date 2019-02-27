Экономика

Автомобили Geely стали доступны жителям Волгограда в «Волга-Раст»

Экономика 27.02.2019 11:02 Реклама
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27.02.2019 11:02

В феврале компания «Волга-Раст» стала единственным дилером в Волгограде популярного бренда Geely. Какие модели уже доступны волгоградцам для тест-драйва? Можно ли купить автомобиль уже сегодня? Об этом  рассказали читателям ИА «Высота 102» в автохолдинге «Волга-Раст».




Geely EMGRAND 7: воплощение оригинальности и стиля

Geely EMGRAND 7 – это новый седан, который сегодня доступен для приобретения в автохолдинге «Волга-Раст». Переднеприводный седан оснащен двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 133 л.с. Средний расход топлива составляет 7,6 литров на 100 км. Максимальная скорость авто 185 км/ч. Для разгона до сотни этой модели требуется 12,8 секунд. В продаже есть две комплектации: Базовая и Люкс. Автомобиль базовой комплектации стартует от 879 990 рублей*. 


 
Достоинства Geely EMGRAND 7:
• просторный салон с автомобильными креслами анатомической формы;
• мультифункциональный руль и удобная приборная панель;
• запуск мотора с кнопки;
• современная мультимедийная система;
• системы безопасности движения.
Эта модель вошла в 150 самых популярных авто в мире. 

Geely EMGRAND X7: сила и мощь в одном автомобиле

Кроссовер представлен с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 131 л.с. Мотор соответствует экологическому стандарту Евро 5. Максимально возможная скорость – 160 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле 8,1 литра на каждую сотню. Автомобиль представлен с передним приводом и пятиступенчатой механикой.
Geely EMGRAND X7 доступен в пяти комплектациях и стартует от 989 900 рублей**: 

• 1.8 МТ Стандарт;
• 1.8 МТ Комфорт;
• 2.0 АТ Комфорт;
• 2.0 АТ Люкс;
• 2.0 АТ Флагшип.

Geely EMGRAND X7 – это кроссовер, который по дизайну похож на седан данной модели. 
Отдельное внимание стоит обратить на салон кроссовера и уровень комфорта. Его высоких показателей удалось достичь следующими методами:

• установкой автомобильных кресел эргономичной формы с опциями регулировки;
• освобождением максимального количества пространства;
• использованием для отделки качественных материалов;
• эффективной шумоизоляцией салона;
• полным техническим оснащением: климатической, мультимедийной системами, навигацией. 


 
Огромное внимание представители корпорации уделяют безопасности автомобилей. Это подтверждено независимыми краш-тестами EuroNCAP. По их результатам Geely Emgrand X7 получил 4 звезды - завидный показатель. По краш-тестам C-NCAP авто получило максимальный бал и пять звезд. 
Транспортное средство тестировали по нескольким параметрам:
• фронтальный удар. Он происходил на скорости 50 км/ч. В качестве преграды использовали жесткое препятствие с полным перекрытием;
• лобовое столкновение. Скорость движения составила 64 км/ч. Впереди находилось деформируемое препятствие, соответствующее стандарту IIHS;
• боковой удар телегой весом 950 килограмм, который приходился на центральную часть левой стороны кузова. Скорость движения тележки составила 50 км/ч.
По итогам тестирования Geely Emgrand X7 назвали одним из самых безопасных транспортных средств китайского производства.

Geely Atlas: «умный» кроссовер

 

Этот кроссовер автоэксперты уже назвали «умным» благодаря его высокой технологичности и системам комфорта. Первое, чем автомобиль привлекает внимание – стильный дизайн. Он стал результатом кропотливого труда известного дизайнера - Питера Хорбери и его международной команды.  Кроссовер обладает такими техническими характеристиками:
• объем двигателя – 2,0 или 2,4 литра;
• мощность мотора – 139 л.с.;
• экологический стандарт – Евро 5;
• максимальная скорость – 185 км/ч;
• средний расход топлива в смешанном цикле – 8,1 литра бензина на 100 км;
• механическая 6-ступенчатая КПП.

Geely Atlas доступен в нескольких вариантах:

-комплектация 2.0 MT6 BASE;
-комплектация 2.0 MT6 COMFORT;
-комплектация 2.4 AT6 COMFORT;
-комплектация 2.4 AT6 LUXURY;
-комплектация 2.4 AT6 AWD COMFORT ;
-комплектация 2.4 AT6 AWD LUXURY.  
Стартовая цена модели – от 1049 990 рублей***.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY  компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.

Справка: Geely Automobile Holdings Limited – китайская автомобилестроительная компания, которая ведет масштабную деятельность и считается одним из крупнейших концернов мира. Она существует с 1986 года. Корпорация включает больше 20 заводов по сборке автомобилей и комплектующих к ним. Этот факт подтвержден и мировыми рейтингами, согласно которым Geely входит в 500 крупнейших корпораций мира.

 *Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT 7 в комплектации 1.8 MT Комфорт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

**Указанная цена действительна для автомобиля GEELY EMGRANT Х7 в комплектации 1.8 MT Стандарт. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

***Указанная цена действительна для автомобиля GEELY ATLAS в комплектации 2.0 MT6 BASE. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж ООО «А-Моторс», т. (8442) 55-22-77.

Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»

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