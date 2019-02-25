Общество

Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное время

Общество 25.02.2019 10:19
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25.02.2019 10:19


Волгоградский Дом офицеров будет закрыт до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Центральный районный суд по иску заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона. Решение это бессрочное, т.е доступ в здание будет открыт тогда, когда все недостатки устранят.
Напомним, что Дом офицеров в Волгограде опечатали еще 1 февраля в рамках обеспечительных мер по данному гражданскому делу о приостановке работы. Все дело в том, что здание, принадлежащее Министерству обороны России, в прошлом году проверили на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге Дом офицеров, который уже долгие годы требует капитального ремонта, проверку не прошел. В частности, было выявлено, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Не работает автоматическая установка водяного пожаротушения, смонтированная на объекте. Горючие материалы обнаружены в непосредственной близости от электрощита, а также на путях эвакуации и другие нарушения. Учитывая, что создается реальная угроза жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров, было принято решение прекратить эксплуатацию здания в рамках обеспечительных мер до рассмотрения иска зампрокурора в суде. 

Отметим, что региональные власти неоднократно обращались в Минобороны РФ с просьбой о приведении Дома офицеров в Волгограде в надлежащее состояние. Последнее такое обращение датировано декабрем 2018 года. 
Само здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требует реконструкции. Так, еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. В Доме офицеров течет крыша, замыкает электропроводка, все коробится и плесневеет, заржавели и забиты трубы, система отопления постоянно выходит из строя и размораживается. Ремонт здесь не проводится по причине отсутствия денег - такой ответ был получен два года назад от командования Южного военного округа. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.  

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