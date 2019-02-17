Происшествия 17.02.2019 10:47
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17.02.2019 10:47
Сегодня около 03.00 в Камышине на улице Некрасова при столкновении двух иномарок четыре человека получили травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, виновником аварии, по предварительной версии, стал водитель «Nissan Almera», который превысил скорость и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «Nissan Note». Все пострадавшие – в возрасте от 24 до 30 лет.
Как стало известно информагентству, оба водителя госпитализированы в ЦГБ Камышина с серьезными травмами. Один из них, получивший закрытую черепно-мозговую травму, переломы челюсти, ключицы и ребер, находится в тяжелом состоянии.
Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 человека погибли.
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