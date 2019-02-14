Главный доктор Волгоградской облдумы напугала школьников плохой едой





Сегодня в Волгограде стартовала всероссийская акция «Здоровое питание – активное долголетие». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской облдумы, в школу №83 лекторы пришли не с пустыми руками - а с наглядной антиагитацией. Председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семёнова продемонстрировала детям «неправильный» бутерброд. На столе у лекторов кроме гамбургеров также была газировка и попкорн, о вреде которых напомнили детям.





По данным статистики, как рассказали школьникам на лекции, около четверти россиян страдают ожирением, и этот показатель продолжает расти. Детям напомнили о том, что чрезмерная масса тела является предвестником сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней пищеварительной системы, суставов и даже депрессии. Медики посчитали, что в среднем каждые пять лишних килограммов сокращают жизнь человека на один год. Избежать столь серьезных рисков позволит рациональное сбалансированное питание в сочетании с оптимальной физической нагрузкой.

"От культуры питания напрямую зависит здоровье и в конечном итоге активность и продолжительность жизни людей – с таким посылом мы обращаемся к молодежи и всем жителям региона", – подчеркнула Наталья Семенова.





О том, как правильно питаться, и какие продукты действительно необходимы человеку, ученики узнали от главного врача областной детской больницы Светланы Емельяновой. В открытом диалоге лекторы убеждали старшеклассников отказаться от пищевых суррогатов в пользу натуральных продуктов питания.