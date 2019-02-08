В Волгограде налоговиков нацелили на успешную работу в текущем году





Сегодня налоговые службы Волгоградской области на расширенной коллегии подвели итоги своей работы в 2018 году и обозначили задачи на 2019-й. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в текущем году от налоговиков ждут выполнения индикативных показателей, установленных ФНС России, увеличения объемов налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и консолидированный бюджет региона, эффективности контрольной работы, снижения задолженности по налогам и сборам, повышения качества информационного обслуживания налогоплательщиков с использованием электронных и цифровых технологий.

В 2018 году налоговым службам удалось добиться высоких показателей уровня собираемости налогов. По словам руководителя УФНС России по Волгоградской области Романа Иванова, это результат целенаправленной работы по созданию конструктивного доверительного диалога между налоговыми органами и бизнесом, снижению административных барьеров и повышению налоговой грамотности и сознательности налогоплательщиков.

Так, в прошлом году в консолидированный бюджет поступило 105,3 млрд. рублей - на 17,3%, или на 15,5 млрд. рублей больше 2017 года. Количество выездных проверок снизилось на 36,3%. В УФНС отмечают, что основной акцент в работе, как и прежде, делается не на так называемый "добор" налогов проверками, а на побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате текущих налоговых обязательств в полном объеме.

В коллегии приняли участие первый заместитель губернатора -председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, руководители региональных управлений Минюста и УФССП, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители прокуратуры Волгоградской области, заместители руководителя УФНС России по региону и начальники территориальных налоговых органов области.



