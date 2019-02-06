Общество 06.02.2019 17:53
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06.02.2019 17:53
Обугленные информационные таблички возле трамвая-памятника в горсаду Волгограда демонтированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», взамен будут изготовлены новые. Об изуродованных стендах возле достопримечательного места в центре Волгограда информагентство сообщило накануне. Спустя сутки после этого испорченные таблички исчезли.
В «Метроэлектротрансе» заявили, что информационное панно пострадало все-таки не от воздействия солнечных лучей летом, а от действий вандалов. «Сотрудники «МЭТ» регулярно осматривают состояние трамвая-памятника и расположенных рядом информационных стендов. На протяжении шести лет с момента установления стендов никаких изменений во внешнем виде информационных табличек не происходило», - говорится в официальном сообщении предприятия.
Воссозданный трамвайный вагон серии «Х» был установлен в горсаду в 2013 году. Памятник находится на балансе у МУП «Метроэлектротранс». Рядом расположены три стенда с краткой историей развития трамвайного движения в городе.
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