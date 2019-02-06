



Обугленные информационные таблички возле трамвая-памятника в горсаду Волгограда демонтированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», взамен будут изготовлены новые. Об изуродованных стендах возле достопримечательного места в центре Волгограда информагентство сообщило накануне. Спустя сутки после этого испорченные таблички исчезли.

В «Метроэлектротрансе» заявили, что информационное панно пострадало все-таки не от воздействия солнечных лучей летом, а от действий вандалов. «Сотрудники «МЭТ» регулярно осматривают состояние трамвая-памятника и расположенных рядом информационных стендов. На протяжении шести лет с момента установления стендов никаких изменений во внешнем виде информационных табличек не происходило», - говорится в официальном сообщении предприятия.

Воссозданный трамвайный вагон серии «Х» был установлен в горсаду в 2013 году. Памятник находится на балансе у МУП «Метроэлектротранс». Рядом расположены три стенда с краткой историей развития трамвайного движения в городе.



