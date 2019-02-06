В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенника





Мужчину, обманувшего жительницу Красноармейского района Волгограда, разыскивают полицейские, сообщает ИА «Высота 102». По данным УМВД России по Волгограду, женщина впустила в свою квартиру неизвестного мужчину, который представился ей соседом. И попросил занять денег для того, чтобы оплатить стоянку автомобиля и разгрузить мясо. Доверчивая пенсионерка отдала «соседу» 5 200 рублей. А после того, как поняла,что долг ей не вернут,обратилась в полицию.

Приметы преступника: мужчина на вид 45-47 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения. Был одет: черная болоньевая куртка, черные джинсовые брюки, черная вязаная шапка. Особые приметы: правый глаз косит, либо стеклянный.



