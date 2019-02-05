В Волжском директора муниципального предприятия отстранили от работы за связь с бизнесом

Общество 05.02.2019 12:49
2711 2
05.02.2019 12:49
Директор муниципального казенного предприятия «Тепловые сети» Сергей Колпаков отстранен от должности на время проведения прокурорской проверки. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для этого послужил тот факт, что Сергей Колпаков возглавил предприятие, когда еще являлся одним из учредителей и генеральным директором ООО «Энергостроймонтаж».
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Сергея Колпакова назначили директором МКП 15 января этого года. При этом только на 30 января было назначено внеочередное собрание участников общества, одним из вопросов повестки дня которого был вопрос освобождения гендиректора от занимаемой должности. Кроме того, выяснилось, что новоиспеченный директор МКП задолжал по решению Волжского городского суда 7 миллионов 59 тысяч 858 рублей 22 копейки своей знакомой, у которой взял деньги под проценты.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49969 5
19.01.2019 13:34
26468 0
18.01.2019 20:34
25451 7
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплату 20 работникам сельхозпредприятия04.02.2019 17:45
Из Европы и Азии: в ведущем волгоградском университете – смена ректора04.02.2019 16:02
В АО «КАУСТИК» традициям верны04.02.2019 15:43
В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районах04.02.2019 15:15
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»04.02.2019 13:06
Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городов04.02.2019 12:49
Север Волгограда продолжают зачищать от гаражей04.02.2019 11:20
В Волгограде похоронят экс-мэра04.02.2019 10:19
Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в Волгограде04.02.2019 04:02
"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператора03.02.2019 14:42
Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской области03.02.2019 13:18
Жители Волгоградской области будут добиваться переноса мусорной реформы03.02.2019 09:14
"Красиво, но мало": волгоградцы не успели замерзнуть во время фейерверка02.02.2019 21:03
«Он тяжело болел»: скончался бывший глава Волгограда02.02.2019 18:07
В Волгограде Дворец спорта проверят на прочность02.02.2019 17:50
Реклама