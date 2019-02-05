В Волжском директора муниципального предприятия отстранили от работы за связь с бизнесом





Директор муниципального казенного предприятия «Тепловые сети» Сергей Колпаков отстранен от должности на время проведения прокурорской проверки. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для этого послужил тот факт, что Сергей Колпаков возглавил предприятие, когда еще являлся одним из учредителей и генеральным директором ООО «Энергостроймонтаж».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Сергея Колпакова назначили директором МКП 15 января этого года. При этом только на 30 января было назначено внеочередное собрание участников общества, одним из вопросов повестки дня которого был вопрос освобождения гендиректора от занимаемой должности. Кроме того, выяснилось, что новоиспеченный директор МКП задолжал по решению Волжского городского суда 7 миллионов 59 тысяч 858 рублей 22 копейки своей знакомой, у которой взял деньги под проценты.















