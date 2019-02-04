Общество

Из Европы и Азии: в ведущем волгоградском университете – смена ректора

Общество 04.02.2019 16:02
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04.02.2019 16:02


В Волгоградском государственном техническом университете – смена руководства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе высшего учебного заведения, согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ  обязанности временно исполняющего обязанности ректора ВолгГТУ возложены на первого проректора Александра Валентиновича Навроцкого. 
Владимир Ильич Лысак покидает свою должность. Он возглавлял университет с 2014 по 2019 годы. Заключенный с ним контракт закончился, как стало известно информагентству, претендовать снова на пост ректора Владимир Ильич не может в связи с возрастными ограничениями. С отчетом о проделанной работе академик РАН Владимир Лысак выступит завтра на расширенном заседании ученого совета. 
Справка. Александр Валентинович Навроцкий родился в Волгограде, имеет ученую степень доктора химических наук и ученое звание профессора. В настоящее время работает первым проректором ВолгГТУ, заведует кафедрой "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов",  А.В. Навроцкий проходил стажировки в университете Васеда (г. Токио, Япония, 2009 г.), университете Дю Мэн (г. Ле Манн, Франция, 2010 г.), Пармском университете (г. Парма, Италия, 2011 г.)
Фото сайта ВолГТУ


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