В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте

Координатор «Открытой России» в Волгограде Роман Зайцев получил постановление о возбуждении в отношении него дела по статье 20.33 КоАП (деятельность нежелательной организации). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в организации. Основанием для возбуждения дела стали посты в социальной сети ВКонтакте, где Роман выступал в поддержку другой активистки ОР Анастасии Шевченко. Зайцева хотят судить за репост новости о том, что Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести. В постановление включены девять ссылок на различные материалы на странице Зайцева в соцсети и странице «Открытая Россия. Волгоград» ВКонтакте.

19 января в отношении активистки «Открытой России» было заведено уголовное дело по ст. 284 ч. УК РФ (деятельность нежелательных организаций).

Роман Зайцев является организатором митинга против мусорного хаоса, в который погрузился Волгоград после начала работы ООО "Управление отходами-Волгоград". Акция, согласованная с властями Волгограда, пройдет 3 февраля.



