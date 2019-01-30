В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте

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Общество 30.01.2019 21:31
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30.01.2019 21:31
Координатор «Открытой России» в Волгограде Роман Зайцев получил постановление о возбуждении в отношении него дела по статье 20.33 КоАП (деятельность нежелательной организации). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в организации. Основанием для возбуждения дела стали посты в социальной сети ВКонтакте, где Роман выступал в поддержку другой активистки ОР Анастасии Шевченко. Зайцева хотят судить за репост новости о том, что Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести. В постановление включены девять ссылок на различные материалы на странице Зайцева в соцсети и странице «Открытая Россия. Волгоград» ВКонтакте.
19 января в отношении активистки «Открытой России» было заведено уголовное дело по ст. 284 ч. УК РФ (деятельность нежелательных организаций).
Роман Зайцев является организатором митинга против мусорного хаоса, в который погрузился Волгоград после начала работы ООО "Управление отходами-Волгоград". Акция, согласованная с властями Волгограда, пройдет 3 февраля.
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