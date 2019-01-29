«Довезем бесплатно»: в Волгоградской области чиновники объяснили, почему хотят закрыть здание детского сада
Общество 29.01.2019 12:56
4140 1
29.01.2019 12:56
В администрации Кумылженского района Волгоградской области предложили родителям детей, выступивших против планов властей по закрытию старого здания детского сада в станице Кумылженской, вариант решения проблемы. Как рассказал ИА «Высота 102» глава района Валерий Денисов, здание детского сада, расположенное на улице Советской, 26, было построено в 1936 году и уже давно не соответствует санитарным нормам. «У нас есть соответствующее заключение Роспотребнадзора, который выявил несоответствие необходимой площади игровых комнат, кроме того, в детском саду нет централизованной канализации, да и находится здание в зоне подтопления, - рассказал Валерий Владимирович. – В прошлом году у нас половодье разрушило два жилых дома, мы не можем гарантировать, что это не случится с детским садом. Проводить реконструкцию также нецелесообразно – это большие деньги, да и необходимости в этом нет, у нас отсутствует очередь в детский сад. Но у нас есть более современное здание детского сада на ул. Адмирала Тихонова, 48б, оно рассчитано на 300 детей, но загружено не на полную мощность. Сюда мы могли бы перевести детей с улицы Советской».
По словам главы Кумылженского района, власти готовы организовать подвоз детей к зданию детского сада на ул. Адмирала Тихонова. «Действительно, расстояние до него немаленькое, но у нас есть автобусы, которые будут возить родителей с детьми бесплатно», - заявил Валерий Денисов.
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", жители станицы Кумылженская выразили свое несогласие с планами районных властей по закрытию одного из зданий детского сада. Родители, в частности, переживали, что им придется идти пешком около двух километров по проезжей части, чтобы попасть в детский сад на улице Адмирала Тихонова, что небезопасно.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49774 5
19.01.2019 13:34
26086 0
18.01.2019 20:34
24665 7
Сделаем до 2024 года: главный дорожник Волгоградской области раскрыл ученым грандиозные планы29.01.2019 14:13
Под Волгоградом в Краснослободске горят костры на развалинах аварийных домов29.01.2019 13:39
Волгоградские мастера по дереву своими "художествами" удивляют Москву29.01.2019 12:09
В Волгограде планируют достроить мостовой переход через Волгу29.01.2019 11:18
Волонтеры АО «КАУСТИК» подготовили праздничный сюрприз для особенных детей29.01.2019 11:07
В Волгоградской области с железнодорожных станций вывезли 2 тыс. кубометров снега29.01.2019 08:16
В Волгоградской области на федеральной трассе намело трехметровые сугробы (ВИДЕО)28.01.2019 19:56
В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассу28.01.2019 14:44
Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгоградской облдумы28.01.2019 14:20
Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропорта28.01.2019 13:22
Работу ГУ МВД по Волгоградской области оценили на "удовлетворительно"28.01.2019 12:18
Внимание водителям!: Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию в двух районах Волгоградской области28.01.2019 12:04
На север Волгоградской области идут снегопады и метели28.01.2019 09:46
Авария в Казахстане оставила без света более 5 тыс жителей в Волгоградской области28.01.2019 09:15
Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццей27.01.2019 14:28
Реклама