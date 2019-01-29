«Довезем бесплатно»: в Волгоградской области чиновники объяснили, почему хотят закрыть здание детского сада





В администрации Кумылженского района Волгоградской области предложили родителям детей, выступивших против планов властей по закрытию старого здания детского сада в станице Кумылженской, вариант решения проблемы. Как рассказал ИА «Высота 102» глава района Валерий Денисов, здание детского сада, расположенное на улице Советской, 26, было построено в 1936 году и уже давно не соответствует санитарным нормам. «У нас есть соответствующее заключение Роспотребнадзора, который выявил несоответствие необходимой площади игровых комнат, кроме того, в детском саду нет централизованной канализации, да и находится здание в зоне подтопления, - рассказал Валерий Владимирович. – В прошлом году у нас половодье разрушило два жилых дома, мы не можем гарантировать, что это не случится с детским садом. Проводить реконструкцию также нецелесообразно – это большие деньги, да и необходимости в этом нет, у нас отсутствует очередь в детский сад. Но у нас есть более современное здание детского сада на ул. Адмирала Тихонова, 48б, оно рассчитано на 300 детей, но загружено не на полную мощность. Сюда мы могли бы перевести детей с улицы Советской».

По словам главы Кумылженского района, власти готовы организовать подвоз детей к зданию детского сада на ул. Адмирала Тихонова. «Действительно, расстояние до него немаленькое, но у нас есть автобусы, которые будут возить родителей с детьми бесплатно», - заявил Валерий Денисов.

Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", жители станицы Кумылженская выразили свое несогласие с планами районных властей по закрытию одного из зданий детского сада. Родители, в частности, переживали, что им придется идти пешком около двух километров по проезжей части, чтобы попасть в детский сад на улице Адмирала Тихонова, что небезопасно.



