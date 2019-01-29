Экономика

В арбитраже Волгоградской области резко увеличились количество банкротных дел

Экономика 29.01.2019 11:19
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29.01.2019 11:19


Почти на 20% возросло количество банкротных дел, поступивших в арбитражный суд Волгоградской области за 2018 год по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, за минувший год заявители подали более 2,1 тысячи таких материалов, из которых 1,5 тысячи – в отношении граждан. Растет динамика и по числу завершенных банкротных дел – на 6% по сравнению с 2017 годом (всего – 1,5 тысячи). Количество признанных банкротами граждан, а также ИП, и вовсе возросло на 79% до 1,3 тысячи человек.
При этом общее количество рассмотренных  в суде дел за прошлый год снизилось на 6,7% до 45,5 тысячи. Только по 356 делам стороны смогли договориться и заключили мировые соглашения. Чуть больше половины всех процессов в арбитражном суде области за 2018 год – рассматривались в упрощенном порядке. 
Еще одна заметная тенденция – рост количества рассмотренных споров по договорам энергоснабжения – на 22% (всего – 11,6 тысячи). На 15% увеличилось количество дел по договорам купли-продажи на 15% (всего - 16 тысяч). Резко увеличились количество обращений в суд по вопросам интеллектуальной собственности – таких дел в 2018 году  рассмотрено в 2,3 раза больше, чем годом ранее ( всего – 326).
А вот по вопросам страхования обращений в арбитраж становится заметно меньше. За  минувший год число поступивших заявлений по данной теме сократилось на 33% (всего – 9,2 тысячи).

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